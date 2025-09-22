Ничего личного — просто бизнес для нужд ВСУ. В России национализируют фирмы, финансирующие Украину

По версии следствия, с 2022 года Штенгелов-младший вывел из России более 21 млрд рублей, заработанных предприятиями группы, при этом часть из них пошла на помощь Украине. Он уже хорошо известен гражданам России как владелец сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибло 60 человек, включая 37 детей. Как и Зайцевы, он тоже живёт за рубежом — в Австралии. И тоже получает доход из России.