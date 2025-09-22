«Убит Тьмой»: Илон Маск раскрыл, кто на самом деле убрал Чарли Кирка

«Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», — написал Маск, подчеркнув, что Кирк стал жертвой своих убеждений и активной позиции.
21 сентября в Аризоне состоялась панихида по убитому активисту. Прощальная церемония прошла на спортивной арене State Farm. Сообщается, что для прощания с соратником на мероприятие прибыл президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Накануне, 21 сентября, в районе проведения церемонии прощания был задержан вооруженный человек, что вызвало дополнительные меры безопасности. Правоохранительные органы США приступили к расследованию данного инцидента.
Напомним, Чарли Кирк был убит 10 сентября на территории кампуса университета штата Юта. Во время его выступления активист получил огнестрельное ранение в шею с расстояния около 180 метров. Несмотря на госпитализацию, ранение оказалось смертельным.