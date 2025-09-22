Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Убит Тьмой»: Илон Маск раскрыл, кто на самом деле убрал Чарли Кирка

Известный американский предприниматель и глава компаний SpaceX и Tesla, Илон Маск, прокомментировал гибель активиста Чарли Кирка, назвав причиной его смерти противостояние «тьме».

Известный американский предприниматель и глава компаний SpaceX и Tesla, Илон Маск, прокомментировал гибель активиста Чарли Кирка, назвав причиной его смерти противостояние «тьме». Свое заявление он опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», — написал Маск, подчеркнув, что Кирк стал жертвой своих убеждений и активной позиции.

21 сентября в Аризоне состоялась панихида по убитому активисту. Прощальная церемония прошла на спортивной арене State Farm. Сообщается, что для прощания с соратником на мероприятие прибыл президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Накануне, 21 сентября, в районе проведения церемонии прощания был задержан вооруженный человек, что вызвало дополнительные меры безопасности. Правоохранительные органы США приступили к расследованию данного инцидента.

Напомним, Чарли Кирк был убит 10 сентября на территории кампуса университета штата Юта. Во время его выступления активист получил огнестрельное ранение в шею с расстояния около 180 метров. Несмотря на госпитализацию, ранение оказалось смертельным.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше