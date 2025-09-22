Илон Маск и Дональд Трамп сели вместе на панихиде по Чарли Кирку в Аризоне

Напомним, в июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка. Предприниматель раскритиковал предложенный Трампом законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью». В тот период Маск также вновь поднимал вопрос о создании новой политической партии в США. В ответ на критику Трамп высказался о возможном закрытии бизнеса Маска без государственных субсидий.