Илон Маск и Дональд Трамп сели вместе на панихиде по Чарли Кирку в Аризоне

Американский предприниматель Илон Маск и бывший президент США Дональд Трамп были замечены вместе на спортивной арене State Farm в Аризоне, где проходит панихида по консервативному политику и активисту Чарли Кирку.

Как видно из трансляции мероприятия, оба находились на отдельной трибуне, сидя рядом и общаясь друг с другом. Присутствие двух влиятельных фигур, которые ранее имели публичные разногласия, привлекло внимание.

Напомним, в июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка. Предприниматель раскритиковал предложенный Трампом законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью». В тот период Маск также вновь поднимал вопрос о создании новой политической партии в США. В ответ на критику Трамп высказался о возможном закрытии бизнеса Маска без государственных субсидий.

