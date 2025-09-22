Трамп и Маск пожали друг другу руки на панихиде по Кирку

ФИНИКС (США), 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск пожали другу другу руки на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку.
Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора пожали другу другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находится президент США.
Трамп также на прощание похлопал Маска по спине.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна — «однопартийная». Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».