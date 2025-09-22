Арестован подозреваемый в стрельбе в загородном клубе Нью-Гэмпшира

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу вооруженный мужчина открыл огонь в загородном клубе Нью-Гэмпшира во время свадьбы, в результате один человек погиб и двое ранено. Об этом пишет агентство Associated Press.
По словам генерального прокурора Нью-Гэмпшира Джона Формеллы и начальника полиции Нашуа Кевина Рурка, погибшим в загородном клубе Sky Meadow в Нашуа был 59-летний мужчина, опознанный как Роберт Стивен ДеЧезаре. Власти идентифицировали подозреваемого как 23-летнего Хантера Надо. Он был арестован и обвинен в убийстве второй степени за умышленное убийство ДеЧезаре.
Первоначально власти предполагали, что стрелков было двое, но позже заявили, что это ошибка, и стрелял только один. Полиция заявила, что никакой дальнейшей опасности для населения нет. -0-