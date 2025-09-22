В Британии чиновников научат противостоять шпионам: разведка уже готовит план

В Великобритании собираются обучать чиновников противодействовать шпионажу. С такой инициативой выступила служба контрразведки MI5, информирует издание The Times.
Ведомство собирается разработать рекомендации для чиновников, которые находятся в «зоне высокого риска». В частности, им объяснят, как избегать угроз в киберпространстве, особенно при общении в соцсетях, при найме помощников или в ходе поездок за рубеж. Соответствующий документ будет опубликован национальным управлением по защите и безопасности (структурное подразделение MI5).
В числе государств, от которых якобы исходит наибольшая угроза в указанной сфере, британская разведка называет Россию и Китай.
Ранее в России иностранец по фамилии Ван был арестован за шпионаж.
В августе сообщалось, что в Иране казнили ещё одного мужчину за шпионаж в пользу израильского «Моссада»: он передал данные об ученом-ядерщике.
Тем временем задержанному КГБ в Белоруссии польскому шпиону грозит до 15 лет тюрьмы.