В Британии чиновников научат противостоять шпионам: разведка уже готовит план

Ведомство собирается разработать рекомендации для чиновников, которые находятся в «зоне высокого риска». В частности, им объяснят, как избегать угроз в киберпространстве, особенно при общении в соцсетях, при найме помощников или в ходе поездок за рубеж. Соответствующий документ будет опубликован национальным управлением по защите и безопасности (структурное подразделение MI5).