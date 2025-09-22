Белый дом: Трамп стал президентом США во многом благодаря сторонникам Кирка

Американский лидер Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США в значительной степени благодаря поддержке молодежи, которая составила «армию» американского консервативного политика Чарли Кирка. Об этом заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Её слова цитирует РИА Новости.
«Победа президента Трампа, достигнутая благодаря голосам во всех колеблющихся штатах, в значительной степени была обеспечена молодыми избирателями, большинство из которых ранее не участвовали в политической жизни», — отметила Уайлз.
Она подчеркнула, что Кирк продемонстрировал молодёжи, насколько высоки ставки на выборах 2024 года.
Напомним, глава Белого дома отметил заслуги убитого активиста Чарли Кирка, подчеркнув его выдающиеся качества и потенциал. По мнению Трампа, Кирк обладал яркой индивидуальностью и большими перспективами. Некоторые предполагали, что он мог бы в будущем стать президентом США.