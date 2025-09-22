Дмитриев заявил о переломном моменте в США

Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и «марионеткой ЦРУ». Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.