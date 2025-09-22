Маск высказался об убийстве Кирка: вот какую неожиданную версию выдвинул миллиардер

Американский миллиардер Илон Маск метафоричекси высказался об убийстве политика консервативных взглядов Чарли Кирка. По мнению Маска, который присутствует на панихиде по Кирку в Аризоне, активиста убила «тьма».
«Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», — написал Маск в принадлежащей ему социальной сети Х.
Напомним, 10 сентября в США был убит известный ведущий подкастов и политический активист Чарли Кирк. В сторонника Дональда Трампа стрелял снайпер прямо во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли.
Трамп после этого заявил, что видел в убитом Чарли Кирке яркую личность с большим будущим и вероятного президента США.
Напомним, президент США Дональд Трамп прибыл на стадион State Farm в Аризоне чтобы попрощаться с убитым консервативным активистом Чарли Кирком. Американский лидер находится в ложе за пуленепробиваемым стеклом. Ожидается, что в мероприятии примут участи около ста тысяч человек.