Маск высказался об убийстве Кирка: вот какую неожиданную версию выдвинул миллиардер

Напомним, президент США Дональд Трамп прибыл на стадион State Farm в Аризоне чтобы попрощаться с убитым консервативным активистом Чарли Кирком. Американский лидер находится в ложе за пуленепробиваемым стеклом. Ожидается, что в мероприятии примут участи около ста тысяч человек.