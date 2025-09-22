Ричмонд
На Краснодарский край совершают налёт беспилотники

Падение обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привело к повреждениям и возгораниям в Краснодарском крае.

Падение обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привело к повреждениям и возгораниям в Краснодарском крае. Об этом сообщает Оперштаб.

В станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения фрагментов БПЛА произошло возгорание на электроподстанции. К счастью, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотников упали на территории трех частных домовладений. Повреждены фасады и крыши зданий, выбиты стекла. Также зафиксировано возгорание травы в промышленной зоне. По всем случаям падения обломков пострадавших нет, соответствующие службы проводят работы на местах происшествий.

По информации Shot, о взрывах и работе ПВО сообщают жители Ейска, Славянска-на Кубани, Темрюка, Крымска и Приморско-Ахтарска.

