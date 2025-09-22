На стадион, где проходит прощание с Кирком, верующие принесли деревянный крест

Видео © X / Brendan Gutenschwager.
Телеканал отмечает, что крест принесли верующие прямо в центр арены, где проходило мероприятие.
Напомним, на прощание с убитым активистом Чарли Кирком в Аризоне пришли сотни тысяч человек. По данным полиции, до 200 тысяч человек могут попытаться посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы. Американский президент Дональд Трамп прибыл на церемонию прощания с сыном, они наблюдают за панихидой из отдельной ложи.
