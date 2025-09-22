Ричмонд
Трамп и Маск пожали друг другу руки на панихиде по Кирку после ссоры в июне

Президент Трамп и бизнесмен Маск сели рядом во время панихиды по Чарли Кирку.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск, входивший ранее в его команду, впервые после ссоры в июне пожали друг другу руки. Это произошло на стадионе State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по стороннику Трампа, активисту Чарли Кирку.

Американские СМИ ведут трансляцию мероприятия. Из неё видно, что Маск некоторое время сидел рядом с Трампом на трибуне, они разговаривали. После короткого разговора президент и бизнесмен пожали друг другу руки и Маск покинул трибуну, причём Трамп похлопал его по спине.

Напомним, конфликт между Трампом и Маском разгорелся после того, как бизнесмен резко раскритиковал бюджетный законопроект американского лидера о сокращении федеральных расходов, назвав его отвратительной мерзостью.

10 сентября в США был убит известный ведущий подкастов и политический активист Чарли Кирк. В сторонника Дональда Трампа стрелял снайпер прямо во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли.

