Дипломат назвала атаку Вооружённых сил Украины очередным актом терроризма со стороны киевского режима.
По её мнению, политика этих организаций, заключающаяся в финансовой и военной поддержке киевского режима, является ключевым фактором, дестабилизирующим ситуацию.
Напомним, что вечером 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников. По предварительным данным, пострадали 16 человек, трое погибли. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам на территории республики. Удар был нанесён с применением БПЛА, снаряжённых фугасными боезарядами.