Россиянам объявили о переносе выходного дня в начале ноября: суббота будет рабочим днем

В этом году суббота, 1 ноября, будет рабочим днем. Это сделано для того, чтобы объединить два выходных дня с праздничным Днем народного единства 4 ноября и избежать ситуации, когда между обычными выходными и праздником будет один рабочий день. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.