Россиянам объявили о переносе выходного дня в начале ноября: суббота будет рабочим днем

В этом году суббота, 1 ноября, будет рабочим днем. Это сделано для того, чтобы объединить два выходных дня с праздничным Днем народного единства 4 ноября и избежать ситуации, когда между обычными выходными и праздником будет один рабочий день. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
По его словам, 4 ноября, которое по Трудовому кодексу является нерабочим праздничным днем, выпадает на вторник. В связи с этим правительство РФ решило оптимизировать производственный календарь.
«Суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной день с субботы переносится на понедельник», — сказал Нилов. Это позволит сделать три дня, с 2 по 4 ноября, выходными.
Депутат подчеркнул, что если бы 1 ноября был выходным днем, то единственным рабочим днем между выходными и праздником был бы понедельник, 3 ноября.
«Это было бы неудобно и неэффективно, поэтому было принято решение, подготовленное Министерством труда РФ», — отметил Нилов. Трехсторонняя комиссия, в которую входят правительство, профсоюзы и объединения работодателей, также поддержала это решение.
Ранее в Госдуме назвали возможными новогодние праздники с 31 декабря по 11 января.