В Госдуму внесли законопроект о психолого-педагогической экспертизе игрушек

Депутаты Государственной Думы направили в правительство РФ на заключение законопроект о введении психолого-педагогической экспертизы игрушек с изображением кино- и анимационных персонажей. Об этом РИА Новости сообщила соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.
Она рассказала, что документ готовился досточно длительное время. Роскачество создало ГОСТ «Критерии классификации игр (включая компьютерные) и игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей». По ее словам, теперь нужно получить одобрение Министерства просвещения..
«Сегодня отправляем его в правительство РФ», — добавила Буцкая. По её словам, введение такой экспертизы — важная и актуальная мера.
«Наверняка каждый из нас, увидев в магазине странную или пугающую игрушку, думал: “Как такое вообще могло здесь оказаться?” Проблема в том, что у нас до сих пор нет экспертизы, которая оценивала бы, не навредит ли игрушка психическому развитию ребёнка, не исказит ли его представление о жизни», — подчеркнула она.
Буцкая также отметила, что сейчас при сертификации проверяется только санитарная безопасность — то есть отсутствие токсичных материалов, тогда как психолого-педагогические аспекты остаются вне оценки.
Ранее в Госдуме призвали проявить благоразумие по отношению к игрушке Лабубу.