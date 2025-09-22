В Госдуму внесли законопроект о психолого-педагогической экспертизе игрушек

«Наверняка каждый из нас, увидев в магазине странную или пугающую игрушку, думал: “Как такое вообще могло здесь оказаться?” Проблема в том, что у нас до сих пор нет экспертизы, которая оценивала бы, не навредит ли игрушка психическому развитию ребёнка, не исказит ли его представление о жизни», — подчеркнула она.