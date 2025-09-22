Трамп рассказал, о чем просил Кирк перед смертью

ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что консервативный активист Чарли Кирк перед смертью просил американского лидера спасти Чикаго от преступности.
«Одно из последнего, что он сказал мне: “Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго”. Мы сделаем это, мы спасем Чикаго от ужасных преступлений», — заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.
