Число погибших при атаке дронов на Крым увеличилось до трех, еще 16 пострадали

За последние сутки системы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, включая Крым, Белгородскую область и акваторию Черного моря. 19 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска нанесли удары по предприятиям сборки БПЛА в Харьковской области. По его словам, атаки пришлись на промышленные зоны в районе Песочина и пункты временной дислокации украинских войск в Безлюдовке. В России заявляли, что целью этих ударов было предотвращение дальнейших атак беспилотников на российские территории.