Вдова Чарли Кирка простила убийцу своего мужа: вот как она это объяснила

«Я прощаю его, потому что так поступал Христос, и так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть — не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия — это любовь, и всегда любовь, любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преследует», — сказала Эрика Кирк, добавив, что стрелявший в её мужа — обычный молодой человек, из тех, которым Чарли Кирк всегда стремился помогать.