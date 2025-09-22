Вдова Чарли Кирка простила убийцу своего мужа: вот как она это объяснила

Вдова Чарли Кирка простила убийцу своего мужа, при этом она руководствовалась как религиозными соображениями, так и предположениями о том, как поступил бы в подобной ситуации сам Кирк. Об этом Эрика Кирк сказала во время панихиды по убитому 10 сентября политику, которая проходит сейчас в США в штате Аризона. Трансляцию мероприятия ведут американские телеканалы.
«Я прощаю его, потому что так поступал Христос, и так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть — не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия — это любовь, и всегда любовь, любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преследует», — сказала Эрика Кирк, добавив, что стрелявший в её мужа — обычный молодой человек, из тех, которым Чарли Кирк всегда стремился помогать.
Напомним, 10 сентября в США был убит известный ведущий подкастов и политический активист Чарли Кирк. В сторонника Дональда Трампа стрелял снайпер прямо во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли.
Трамп после этого заявил, что видел в убитом Чарли Кирке яркую личность с большим будущим и вероятного президента США.