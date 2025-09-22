На Западе назвали причину заявления Ющенко идти на Москву

В России незамедлительно отреагировали на эти заявления. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за всеми решениями Ющенко стоит его жена, которая служит в Госдепе. А посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и вовсе ответил экс-президенту Украины стихами.