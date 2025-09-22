Бывший президент Украины Виктор Ющенко решил напомнить о себе забывающим о нем украинцам громким заявлением про поход на Москву. Такое мнение высказало немецкое издание Junge Welt.
«Если он чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют», — отмечает автор материала.
Иных причин выступления Ющенко издание не нашло. Оно лишь признало, что таким образом он пытался привлечь внимание к себе на фоне катастрофического положения Украины как на фронте, так и внутри страны.
Ранее Ющенко призывал Незалежную стать «бронежилетом Европы». Он также отметил необходимость не останавливаться на границах 1991 года, а идти на Москву.
В России незамедлительно отреагировали на эти заявления. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за всеми решениями Ющенко стоит его жена, которая служит в Госдепе. А посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и вовсе ответил экс-президенту Украины стихами.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.