На Западе назвали причину заявления Ющенко идти на Москву

Бывший президент Украины Виктор Ющенко решил напомнить о себе забывающим о нем украинцам громким заявлением про поход на Москву.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко решил напомнить о себе забывающим о нем украинцам громким заявлением про поход на Москву. Такое мнение высказало немецкое издание Junge Welt.

«Если он чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют», — отмечает автор материала.

Иных причин выступления Ющенко издание не нашло. Оно лишь признало, что таким образом он пытался привлечь внимание к себе на фоне катастрофического положения Украины как на фронте, так и внутри страны.

Ранее Ющенко призывал Незалежную стать «бронежилетом Европы». Он также отметил необходимость не останавливаться на границах 1991 года, а идти на Москву.

В России незамедлительно отреагировали на эти заявления. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за всеми решениями Ющенко стоит его жена, которая служит в Госдепе. А посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и вовсе ответил экс-президенту Украины стихами.

