На панихиде по Кирку в Аризоне замечены Трамп и Маск, сидящие рядом на трибуне

Напомним, что в июне между бывшими соратниками произошла ссора, когда Маск назвал бюджетный законопроект Трампа «отвратительной мерзостью» из-за угрозы своим бизнес-интересам. Потом он заявил, что республиканец не выиграл бы выборы без него. В итоге всё пришло к тому, что глава Белого дома окончательно разорвал связь с предпринимателем, потерял из-за этого около миллиарда своих денег, а потом принялся искать замену SpaceX.