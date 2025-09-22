Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На панихиде по Кирку в Аризоне замечены Трамп и Маск, сидящие рядом на трибуне

Американский лидер Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе сидят на панихиде по консервативному политику Чарли Кирку. Церемония прощания проходит на стадионе State Farm в Аризоне.

Источник: Life.ru

Видео © X / J Stewart.

Как видно из прямой трансляции, республиканец и миллиардер расположились поодаль от остальных на отдельной трибуне и увлечённо общаются друг с другом.

Напомним, что в июне между бывшими соратниками произошла ссора, когда Маск назвал бюджетный законопроект Трампа «отвратительной мерзостью» из-за угрозы своим бизнес-интересам. Потом он заявил, что республиканец не выиграл бы выборы без него. В итоге всё пришло к тому, что глава Белого дома окончательно разорвал связь с предпринимателем, потерял из-за этого около миллиарда своих денег, а потом принялся искать замену SpaceX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше