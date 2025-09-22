Ричмонд
В РФ назвали самого пророссийского консерватора в США, но он убит

Американский активист Чарли Кирк, которого застрелили во время публичного выступления в университете, был одним из самых пророссийски настроенных консерваторов США.

Американский активист Чарли Кирк, которого застрелили во время публичного выступления в университете, был одним из самых пророссийски настроенных консерваторов США. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с Россией и выступал против поставок американского оружия Украине», — написал он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп прибыл на церемонию прощания со своим сторонником Чарли Кирком. На траурном мероприятии он сел рядом с миллиардером Илоном Маском.

«МК» писал, что Маск назвал причину смерти активиста Кирка. По его мнению, он «был убит Тьмой за то, что показал людям Свет».

