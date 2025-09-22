Ким Чен Ын готов к переговорам с США при отказе от требований о денуклеаризации

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к переговорам с Соединёнными Штатами, если Вашингтон откажется от своих требований о денуклеаризации. Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи, об этом лидер КНДР заявил в ходе выступления перед парламентом на минувших выходных.