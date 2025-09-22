Ким Чен Ын готов к переговорам с США при отказе от требований о денуклеаризации

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к переговорам с Соединёнными Штатами, если Вашингтон откажется от своих требований о денуклеаризации. Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи, об этом лидер КНДР заявил в ходе выступления перед парламентом на минувших выходных.
«Если США перестанут настаивать на денуклеаризации и будут стремиться к мирному сосуществованию с Северной Кореей, признавая реальность, у нас не будет причин отказываться от переговоров с Вашингтоном», — цитирует слова северокорейского лидера агентство Yonhap.
Ким Чен Ын также отметил, что у него остались приятные воспоминания о президенте США Дональде Трампе, с которым он встречался в 2019 году в последний раз.
Касаясь отношений с Южной Кореей, он заявил, что Пхеньян ни при каких обстоятельствах не сядет за стол переговоров с Сеулом и не стремится к объединению двух стран.
Накануне в КНДР прошли испытания беспилотных вооружений под руководством Ким Чен Ына.