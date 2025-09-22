В Варшаве прошёл протест против втягивания Польши в украинский конфликт

В Варшаве прошёл митинг с требованием не втягивать страну в украинский конфликт. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что в акции, которая прошла под лозунгом «Нет отправке поляков на фронты чужих войн» участвовали несколько сотен человек. Она была организована партией «Конфедерация польской короны».
Протестующие вышли на улицы с плакатами «Польша за мир!» и «Нет втягиванию Польши в войну на Украине!». Они прошли колонной к администрации президента, где провели митинг и оставили свои требования.
Тем временем Польша рассматривает прямое участие в конфликт на Украине. В чём это выражается, читайте здесь на KP.RU.
Накануне Польша подписала соглашение с Украиной о борьбе с дронами.
Ранее сообщалось, что в Польше выступили против приема Украины в ЕС.