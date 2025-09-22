Ричмонд
«Не желаю им всего лучшего»: Трамп признался в ненависти к своим оппонентам

Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает ненависть к своим политическим оппонентам. Об этом он сказал во время панихиды по застреленному 10 сентября консервативному активисту Чарли Кирку, которая проходит в штате Аризона. Трансляцию ведут крупнейшие американские СМИ.

«Я ненавижу своих оппонентов и не желаю им всего хорошего», — заявил Трамп, подчеркнув, что в этом его отличие от погибшего Кирка.

При этом Трамп сравнил Чарли Кирка с миссионером, у которого была великая и благородная цель. Американский лидер подчеркнул, что погибший политик «хотел всего самого лучшего» для своих оппонентов.

В то же время вдова Чарли Кирка простила убийцу своего мужа, при этом она руководствовалась как религиозными соображениями, так и предположениями о том, как поступил бы в подобной ситуации сам Кирк.

Напомним, 10 сентября в США был убит известный ведущий подкастов и политический активист Чарли Кирк. В сторонника Дональда Трампа стрелял снайпер прямо во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли.

