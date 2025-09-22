Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Как вам такое»: Трамп пообещал объявить в понедельник о победе над аутизмом

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в скором времени объявит о том, как Соединённые Штаты победят заболевания аутистического спектра. Об этом республиканец сообщил, выступая на панихиде по политику Чарли Кирку.

Источник: Life.ru

Хозяин Белого дома уточнил, что считает найденным решение проблемы аутизма и готов представить его общественности 22 сентября.

«Я думаю, мы нашли ответ на проблему аутизма, как вам такое», — сказал Трамп на траурном мероприятии в Аризоне.

Напомним, на данный момент Дональд Трамп находится на церемонии прощания с Чарли Кирком, на мероприятие пришли сотни тысяч человек. По данным полиции, до 200 тысяч человек могут попытаться посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы. Очередь начала формироваться ещё с ночи, а многие приехали из других штатов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше