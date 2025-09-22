«Как вам такое»: Трамп пообещал объявить в понедельник о победе над аутизмом

Напомним, на данный момент Дональд Трамп находится на церемонии прощания с Чарли Кирком, на мероприятие пришли сотни тысяч человек. По данным полиции, до 200 тысяч человек могут попытаться посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы. Очередь начала формироваться ещё с ночи, а многие приехали из других штатов.