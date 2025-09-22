Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал «идти на Москву». Это заявление, по мнению немецкого издания Junge Welt, было сделано с целью привлечь внимание в условиях обостряющегося политического кризиса в стране.
Автор статьи утверждает, что таким образом политик стремился напомнить о себе.
«Если он чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем выше вероятность, что его процитируют», — отмечает издание.
Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, член комитета по безопасности, охарактеризовал бывшего президента Украины Виктора Ющенко, призвавшего «идти на Москву», как труса и предателя.
Шеремет обратил внимание, что именно третий украинский лидер стал тем самым «засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее» Украины.
Напомним, Ющенко призвал Украину «идти на Москву», несмотря на провалы и кризисы. По его мнению, победа не должна ограничиваться границами 1991 года.