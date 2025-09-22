Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии раскрыли истинный смысл слов Ющенко о «походе на Москву»

Слова экс-президента Украины Виктора Ющенко о необходимости «идти на Москву» стали попыткой привлечь внимание в условиях усугубляющегося политического кризиса в стране. Об этом говорится в публикации немецкого издания Junge Welt.

Источник: Life.ru

Авторы материала полагают, что подобным эпатажным заявлением бывший президент попытался напомнить о себе.

«Если он чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют», — говорится в публикации.

Напомним, ранее Виктор Ющенко заявил, что Украина должна стать «бронежилетом Европы» и не останавливаться на границах 1991-го года, а «идти на Москву». Депутат Госдумы от крымского региона, член Комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя заявление Ющенко, назвал его предателем и трусом.