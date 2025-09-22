Чтец по губам раскрыл суть разговора Трампа и Маска на похоронах Кирка

Во время церемонии прощания с активистом Чарли Кирком между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском произошел небольшой разговор. Раскрыть его суть помог чтец по губам, сообщает издание Daily Mail.
Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг пояснил, что сначала хозяин Белого дома поинтересовался у Маска, как у того дела. После чего Трамп риторически сказал, что ему известно о намерении Илона пообщаться с ним.
Издание отмечает, что Трамп сделал первый шаг на встречу к возобновлению отношений с предпринимателем. Он предложил ему попытаться найти способ «наладить ситуацию».
Макс, согласно трансляции, ответил кивком головы. После этого американский президент взял Маска за руку и признался, что скучает по нему.
Ранее «МК» писал, что американский предприниматель Илон Маск и президент США Дональд Трамп были замечены вместе на спортивной арене State Farm в Аризоне, где проходит панихида по консервативному политику и активисту Чарли Кирку.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.