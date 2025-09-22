Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал убитого американского консервативного активиста Чарли Кирка одним из самых пророссийски настроенных голосов среди американских консерваторов. Об этом Дмитриев написал в своем Telegram-канале.
— Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с Россией и выступал против поставок американского оружия Украине., — написал Дмитриев.
Он также прикрепил к публикации видеозапись с выступлением Кирка. На записи активист призывал к миру, заявляя, что Восточная Украина «так или иначе перейдет к России, и это нужно принять».
В своем посте Дмитриев также процитировал заявление Кирка о том, что правительство США при Джо Байдене и Борисе Джонсоне сорвало мирные соглашения в Стамбуле, и о том, что территории Новороссии отойдут России, говорится в сообщении.
21 сентября в штате Аризона, США, началось прощание с убитым политическим активистом и консерватором Чарли Кирком.
10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на американского активиста-консерватора Чарли Кирка. После выстрела в шею его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, однако спасти политика не удалось. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует его убийство.