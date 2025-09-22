Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ: Кирк был одним из самых пророссийски настроенных консерваторов США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал убитого американского консервативного активиста Чарли Кирка одним из самых пророссийски настроенных голосов среди американских консерваторов. Об этом Дмитриев написал в своем Telegram-канале.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал убитого американского консервативного активиста Чарли Кирка одним из самых пророссийски настроенных голосов среди американских консерваторов. Об этом Дмитриев написал в своем Telegram-канале.

— Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с Россией и выступал против поставок американского оружия Украине., — написал Дмитриев.

Он также прикрепил к публикации видеозапись с выступлением Кирка. На записи активист призывал к миру, заявляя, что Восточная Украина «так или иначе перейдет к России, и это нужно принять».

В своем посте Дмитриев также процитировал заявление Кирка о том, что правительство США при Джо Байдене и Борисе Джонсоне сорвало мирные соглашения в Стамбуле, и о том, что территории Новороссии отойдут России, говорится в сообщении.

21 сентября в штате Аризона, США, началось прощание с убитым политическим активистом и консерватором Чарли Кирком.

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на американского активиста-консерватора Чарли Кирка. После выстрела в шею его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, однако спасти политика не удалось. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует его убийство.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше