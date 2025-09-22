Пхеньян отверг денуклеаризацию

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что страна не откажется от ядерного оружия, считая призывы к денуклеаризации посягательством на суверенитет и конституционный строй республики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«И сейчас много сил, которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации. Эти силы игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают [на него]», — подчеркнул Ким Чен Ын. Он отметил, что ядерный статус КНДР закреплен в основном законе страны, поэтому «совершить антиконституционный акт» и пойти на денуклеаризацию невозможно.
Лидер КНДР также отверг предложение Сеула о снятии части санкций в обмен на денуклеаризацию. «Снимете санкции? Еще чего!» — заявил он, комментируя инициативы новой южнокорейской администрации. По мнению Ким Чен Ына, идея «поэтапной денуклеаризации», предложенная Сеулом, разрушает основания для диалога. «Мы не откажемся от ядерного оружия», — резюмировал председатель государственных дел КНДР.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над властями Польши, репостнув сообщение РИА Новости о том, что в КНДР прошли испытания беспилотных вооружений под руководством Ким Чен Ына.