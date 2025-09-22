Пхеньян отверг денуклеаризацию

«И сейчас много сил, которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации. Эти силы игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают [на него]», — подчеркнул Ким Чен Ын. Он отметил, что ядерный статус КНДР закреплен в основном законе страны, поэтому «совершить антиконституционный акт» и пойти на денуклеаризацию невозможно.