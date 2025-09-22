Филиппо: Три страны признали Палестину до выступления Макрона в ООН

Канада, Австралия и Великобритания официально признали Государство Палестина, опередив в этом Францию и поставив под удар президента страны Эммануэля Макрона. Такую оценку высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.
«Три страны опередили Макрона! Они признали Государство Палестина прямо перед его завтрашним выступлением в ООН. Это явно не случайность», — написал политик.
По его мнению, Макрон успел вызвать недовольство других мировых лидеров своим высокомерием. «Эти три страны ответили ему тем же!» — подчеркнул Филиппо.
Недавно газета Politico сообщала, что в признании Палестины может быть заинтересована Франция и лично ее президент Эммануэль Макрон. Он планирует объединить усилия ряда стран вокруг этой инициативы, чтобы выразить протест против политики США и Израиля.