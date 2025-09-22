Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппо: Три страны признали Палестину до выступления Макрона в ООН

Канада, Австралия и Великобритания признали государственность Палестины.

Источник: Комсомольская правда

Канада, Австралия и Великобритания официально признали Государство Палестина, опередив в этом Францию и поставив под удар президента страны Эммануэля Макрона. Такую оценку высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Три страны опередили Макрона! Они признали Государство Палестина прямо перед его завтрашним выступлением в ООН. Это явно не случайность», — написал политик.

По его мнению, Макрон успел вызвать недовольство других мировых лидеров своим высокомерием. «Эти три страны ответили ему тем же!» — подчеркнул Филиппо.

Недавно газета Politico сообщала, что в признании Палестины может быть заинтересована Франция и лично ее президент Эммануэль Макрон. Он планирует объединить усилия ряда стран вокруг этой инициативы, чтобы выразить протест против политики США и Израиля.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше