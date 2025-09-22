Трамп назвал имена миллиардеров-участников сделки по TikTok

Стали известны имена американских миллиардеров — участников сделки по соцсети TikTok. Их назвал президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
По словам Трампа, группа инвесторов будет состоять из Ларри Эллисона, Майкла Делла, а также Лахлана и Руперта Мердоков. Американский лидер не уточнил, какова будет сумма сделки, заявив лишь, что она является «огромной».
Ранее сообщалось, что власти Китая рассматривали вариант продажи TikTok миллиардеру Илону Маску, если компании из Поднебесной не удастся обойти запрет приложения на территории Соединенных Штатов Америки, однако это был лишь один из возможных вариантов.
Накануне президент США отметил, что сам пользуется TikTok для привлечения молодежной аудитории.
Также Трамп сообщил, что достигнутые соглашения предусматривают передачу контроля над TikTok властям США.
Напомним, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры 19 сентября. В числе прочего лидеры двух стран обсуждали и сделку по TikTok.