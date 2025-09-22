Чтец по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Маска на панихиде по Кирку

Согласно трансляции мероприятия, Трамп и Маск провели беседу и обменялись рукопожатиями, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился глава государства.
«Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла, что Трамп спросил: “Как дела?”, когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: “Илон, я слышал, ты хотел пообщаться”, — сказано в материале СМИ.
Издание сообщает, что к разговору присоединился президент UFC Дана Уайт, после чего республиканец предложил найти способ наладить ситуацию. Маск в ответ кивнул. Хозяин Белого дома приобнял предпринимателя и сказал, что скучал по нему.
Напомним, Дональд Трамп и Илон Маск встретились на панихиде по консервативному политику Чарли Кирку. В июне между президентом и предпринимателем произошла публичная ссора из-за бюджетного законопроекта Трампа. В результате американский лидер разорвал все связи с Маском, потерял из-за этого порядка миллиарда долларов и начал искать замену SpaceX.