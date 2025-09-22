Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чтец по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Маска на панихиде по Кирку

Специалист по чтению по губам выяснила, о чём американский президент Дональд Трамп говорил с бизнесменом Илоном Маском на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Источник: Life.ru

Согласно трансляции мероприятия, Трамп и Маск провели беседу и обменялись рукопожатиями, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился глава государства.

«Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла, что Трамп спросил: “Как дела?”, когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: “Илон, я слышал, ты хотел пообщаться”, — сказано в материале СМИ.

Издание сообщает, что к разговору присоединился президент UFC Дана Уайт, после чего республиканец предложил найти способ наладить ситуацию. Маск в ответ кивнул. Хозяин Белого дома приобнял предпринимателя и сказал, что скучал по нему.

Напомним, Дональд Трамп и Илон Маск встретились на панихиде по консервативному политику Чарли Кирку. В июне между президентом и предпринимателем произошла публичная ссора из-за бюджетного законопроекта Трампа. В результате американский лидер разорвал все связи с Маском, потерял из-за этого порядка миллиарда долларов и начал искать замену SpaceX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше