Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты хитрые уловки ВСУ при вербовке иностранных наемников

Киевский режим использует различные уловки при вербовке иностранных наемников, чтобы не нести за них никакой ответственности.

Киевский режим использует различные уловки при вербовке иностранных наемников, чтобы не нести за них никакой ответственности. Такое заявление сделал экс-военный Колумбии и правозащитник Данте Инкапье, передает РИА Новости.

«Политическое руководство Украины не хочет брать на себя ответственность за наемников», — отметил он.

Ранее Данта и сам занимался вербовкой земляков для службы на Ближнем Востоке. Он рассказал, что Киев использует для вербовки частные компании, которые не связаны с государством или минобороны.

И добавил, что раз официальные власти не участвуют в найме иностранных военнослужащих, значит, их деятельность вне закона. «МК» писал, что принимающие участие в боевых действиях против российских войск иностранные наемники массово жалуются, что киевский режим им недоплачивает положенные гонорары.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.