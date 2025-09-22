Киевский режим использует различные уловки при вербовке иностранных наемников, чтобы не нести за них никакой ответственности. Такое заявление сделал экс-военный Колумбии и правозащитник Данте Инкапье, передает РИА Новости.
«Политическое руководство Украины не хочет брать на себя ответственность за наемников», — отметил он.
Ранее Данта и сам занимался вербовкой земляков для службы на Ближнем Востоке. Он рассказал, что Киев использует для вербовки частные компании, которые не связаны с государством или минобороны.
И добавил, что раз официальные власти не участвуют в найме иностранных военнослужащих, значит, их деятельность вне закона. «МК» писал, что принимающие участие в боевых действиях против российских войск иностранные наемники массово жалуются, что киевский режим им недоплачивает положенные гонорары.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.