Раскрыты хитрые уловки ВСУ при вербовке иностранных наемников

И добавил, что раз официальные власти не участвуют в найме иностранных военнослужащих, значит, их деятельность вне закона. «МК» писал, что принимающие участие в боевых действиях против российских войск иностранные наемники массово жалуются, что киевский режим им недоплачивает положенные гонорары.