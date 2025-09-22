Bloomberg: Макрон заочно поспорил с Трампом из-за российского сырья

Президент Франции Эммануэль Макрон заочно поспорил с главой Белого дома Дональдом Трампом по вопросу поставок нефти и газа из РФ в Европу, сообщило агентство Bloomberg.
«Макрон назвал оставшийся импорт энергоносителей Европейским союзом из России “очень незначительным”, стремясь оспорить призывы Дональда Трампа к снижению “, — сказано в статье.
В публикации отмечается, что французский лидер «попытался оправдаться». По словам президента Франции, поставки российских энергоносителей в Европу уменьшились на 80%.
Напомним, ранее Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер планирует добиться от европейских союзников Вашингтона отказа от закупок нефти из РФ. Глава Белого дома призвал дипломата провести соответствующие консультации с этими странами.