«Это начало полного хаоса»: Макрон рассказал о рисках конфискации замороженных активов России

Во время своего визита в Китай президент России Владимир Путин высказался о ситуации с замороженными российскими активами. Он заявил, что конфискация этих активов, которые находятся под контролем западных стран, может нанести значительный ущерб мировой экономике. Путин также подчеркнул, что на Западе понимают, что такие действия могут подорвать основы международной экономической деятельности.