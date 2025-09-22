Ричмонд
«Это начало полного хаоса»: Макрон рассказал о рисках конфискации замороженных активов России

Макрон прокомментировал риски в случае изъятия замороженных российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон открыто заявил, что конфискация замороженных российских активов может привести к «началу полного хаоса». Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS News.

На вопрос журналиста Макрон подчеркнул, что конфискация суверенных активов РФ без нарушения международного права является абсолютно невозможной.

«Эти активы нельзя забрать у центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и крайне важно, чтобы наши страны уважали международное право. Нарушение международных норм может привести к началу полного хаоса», — отметил лидер Франции.

Он добавил, что европейские чиновники будут вынуждены соблюдать международное право.

«Мы действуем предсказуемо и не будем делать с замороженными активами всё невозможное», — заверил Макрон.

Напомним, действующий канцлер Германии, Фридрих Мерц, неожиданно изменил своё мнение относительно использования замороженных активов Банка России в системе Euroclear. Он подчеркнул, что конфискация этих средств может привести к серьёзным последствиям.

По словам немецкого политика, изъятие российских денег нанесёт ущерб в первую очередь Бельгии, поскольку именно эта страна выполняет функции депозитария Euroclear. Однако последствия для Европейского Союза на этом не закончатся.

Во время своего визита в Китай президент России Владимир Путин высказался о ситуации с замороженными российскими активами. Он заявил, что конфискация этих активов, которые находятся под контролем западных стран, может нанести значительный ущерб мировой экономике. Путин также подчеркнул, что на Западе понимают, что такие действия могут подорвать основы международной экономической деятельности.

Также в США группа сенаторов от обеих партий предложила законопроект, который предусматривает регулярную передачу Киеву замороженных активов РФ, находящихся в США. Предлагается внести изменения в законы, подписанные президентом Джо Байденом в 2024 году. Эти законы позволяют конфисковать замороженные активы России и оказывать финансовую помощь Украине.

