Политик Филиппо: Три страны признали Палестину, опередив хвастливого Макрона

Три страны официально признали Палестину независимым государством, опередив Францию и подставив президента Эмманюэля Макрона. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Три страны только что подставили Макрона! Они признали Палестину прямо перед его завтрашним выступлением в ООН. Конечно же, это не случайность. Макрон, должно быть, снова всех раздражил своим хвастовством, и эти три страны — Великобритания, Канада и Австралия — ответили ему той же монетой!» — написал Филиппо.

Напомним, правительство Австралии объявило о признании Палестины в качестве независимого и суверенного государства. Аналогичный шаг совершила Канада. Премьер-министр страны Марка Карни указал, что Оттава с 1947 года поддерживает создание двух государств, что предполагает формирование суверенной Палестины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также официально подтвердил решение Лондона о признании государственности Палестины.

