Маск заявил, что Чарли Кирка убила тьма из-за того, что он показал людям свет

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что консервативный общественный деятель Чарли Кирк был убит «тьмой» из-за того, что он показал людям свет. Соответствующее сообщение предприниматель опубликовал у себя в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», — говорится в публикации Маска.

Илон Маск посетил церемонию прощания с Чарли Кирком, которая проводилась на стадионе State Farm в штате Аризона. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом на отдельной трибуне.

Напомним, Чарли Кирк получил смертельное огнестрельное ранение в шею 10 сентября во время массового мероприятия в кампусе университета Юты. 31-летний консервативный активист выступал против оказания помощи Украине и призывал к восстановлению отношений с Россией. По подозрению в убийстве Кирка задержан 22-летний американец Тайлер Робинсон.

