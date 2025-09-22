МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер должен понять, что нынешнее правительство в Лондоне делает «подарок Китаю и России», ослабляя влияние страны в ООН, пишет таблоид Daily Express со ссылкой на отчет межпартийного комитета по иностранным делам.
«Правительство сэра Кира Стармера было предупреждено (Межпартийным комитетом по иностранным делам. — Прим. Ред.), что Британия делает “подарок Китаю и России”, ослабляя влияние страны в Организации Объединенных Наций», — говорится в материале.
Британские парламентарии, как следует из статьи, встревожены сокращением бюджета МИД королевства, что, по их мнению, ведет к уступке влияния Пекину и Москве.
«Они (Парламентарии. — Прим. Ред.) хотят, чтобы Великобритания не выпадала из важных дискуссий, направленных на продвижение британских ценностей», — отмечается в материале.
В июне бывший британский дипломат Крейг Мюррей заявил в интервью РИА Новости, что жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в «военной готовности» по отношению к России.
В Кремле не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд. Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой.