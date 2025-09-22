Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что европейские страны столкнутся с жёсткими ответными мерами в случае конфискации замороженных российских активов.
«Хаоса не будет. Будут меры. Жёсткие. И они это знают», — сказала Захарова в интервью ТАСС.
Таким образом, она прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что нарушение международных правил в отношении замороженных активов России приведёт к «полному хаосу». Макрон также признал, что Европе придётся соблюдать международные нормы.
Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц изменил своё мнение относительно использования замороженных российских активов. По словам немецкого политика, их конфискация может иметь серьёзные последствия, особенно для Бельгии, где находится депозитарий Euroclear, в котором хранятся российские активы.
Известно, что в Соединенных Штатах сенаторы от обеих политических партий предложили законопроект, направленный на регулярную передачу Киеву замороженных активов Российской Федерации, находящихся на территории США. Планируется внести изменения в законодательные акты, подписанные президентом Джо Байденом в 2024 году, которые разрешают конфискацию этих активов и использование вырученных средств для оказания финансовой помощи Украине.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем обернется для Европы решение изъять российские активы. Он отметил, что Москва так просто не оставит это решение, в случае если оно будет принято.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Европа еще не опустилась до воровства российских активов, но уже близка к этому. По словам Путина, так называемая «коалиция желающих» стремится незаконно присвоить то, что принадлежит России по праву, и направить эти средства на поддержку Украины. Европейские страны продолжают считать, что это наиболее справедливое решение.
Российский лидер подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к ухудшению отношений с другими государствами. В связи с этим, он выразил уверенность в том, что напряженность в диалоге с Западом со временем обязательно исчезнет.