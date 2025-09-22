Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Европа еще не опустилась до воровства российских активов, но уже близка к этому. По словам Путина, так называемая «коалиция желающих» стремится незаконно присвоить то, что принадлежит России по праву, и направить эти средства на поддержку Украины. Европейские страны продолжают считать, что это наиболее справедливое решение.