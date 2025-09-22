Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скачко назвал Ющенко политическим трупом после его слов о России

Политолог отметил, что Ющенко получил пост президента Украины только из-за влияния своей жены Кэтрин Клэр Чумаченко, сейчас — даже она ему не поможет.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Украины Виктор Ющенко никогда не вернется на пост главы государства, несмотря на влиятельность его жены Кэтрин Клэр Чумаченко, сообщил aif.ru политолог Владимир Скачко.

Ющенко занимал пост главы государства с 2005 по 2010 год, свадьба с Чумаченко (позже — Екатерина Ющенко) состоялась в 1998 году.

«Чумаченко выдали замуж за Ющенко, чтобы привести его к власти. Но сейчас даже она ему не поможет, он — политический труп. Он установил рекорд — опустился по уровню популярности с 60% до 5% за время своего президентского срока. Он сбитый летчик», — отметил Скачко.

Политолог подчеркнул, что не помогут Ющенко вернуться в большую политику и его радикальные высказывания о России. В частности, ранее он призвал ВСУ идти на Москву.

По словам Скачко, сейчас Ющенко с женой живут под Киевом.

Ранее Скачко рассказал о роли жены Ющенко Клэр Чумаченко в развале Украины.