Скачко назвал Ющенко политическим трупом после его слов о России

«Чумаченко выдали замуж за Ющенко, чтобы привести его к власти. Но сейчас даже она ему не поможет, он — политический труп. Он установил рекорд — опустился по уровню популярности с 60% до 5% за время своего президентского срока. Он сбитый летчик», — отметил Скачко.