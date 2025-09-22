Скачко назвал Ющенко политическим трупом после его слов о России

Бывший президент Украины Виктор Ющенко никогда не вернется на пост главы государства, несмотря на влиятельность его жены Кэтрин Клэр Чумаченко, сообщил aif.ru политолог Владимир Скачко.
Ющенко занимал пост главы государства с 2005 по 2010 год, свадьба с Чумаченко (позже — Екатерина Ющенко) состоялась в 1998 году.
«Чумаченко выдали замуж за Ющенко, чтобы привести его к власти. Но сейчас даже она ему не поможет, он — политический труп. Он установил рекорд — опустился по уровню популярности с 60% до 5% за время своего президентского срока. Он сбитый летчик», — отметил Скачко.
Политолог подчеркнул, что не помогут Ющенко вернуться в большую политику и его радикальные высказывания о России. В частности, ранее он призвал ВСУ идти на Москву.
По словам Скачко, сейчас Ющенко с женой живут под Киевом.
Ранее Скачко рассказал о роли жены Ющенко Клэр Чумаченко в развале Украины.