«Мы сделаем это»: Трамп сообщил, о чём просил Кирк перед смертью

Напомним, в США проходила масштабная церемония прощания с убитым политическим активистом Чарли Кирком, которая собрала рекордное количество участников. По данным полиции, до 200 тысяч человек попытались посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы. Основное мероприятие проходило на стадионе State Farm, максимальная вместимость которого составляет 73 тысячи человек.