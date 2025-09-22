Ричмонд
«Мы сделаем это»: Трамп сообщил, о чём просил Кирк перед смертью

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что незадолго до гибели консервативный активист Чарли Кирк обратился к нему с призывом спасти Чикаго от преступности. Заявление республиканца прозвучало на церемонии прощания в Аризоне.

Источник: Life.ru

«Одно из последнего, что он сказал мне: “Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго”. Мы сделаем это, мы спасём Чикаго от ужасных преступлений», — сказал хозяин Белого дома.

Напомним, в США проходила масштабная церемония прощания с убитым политическим активистом Чарли Кирком, которая собрала рекордное количество участников. По данным полиции, до 200 тысяч человек попытались посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы. Основное мероприятие проходило на стадионе State Farm, максимальная вместимость которого составляет 73 тысячи человек.

