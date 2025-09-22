Ричмонд
Макрон поспорил с Трампом на российскую нефть

Французский лидер Эммануэль Макрон оспорил позицию президента США Дональда Трампа о судьбе российских энергоносителей для Европы.

Французский лидер Эммануэль Макрон оспорил позицию президента США Дональда Трампа о судьбе российских энергоносителей для Европы. Глава Пятой Республики сделал это в заочном формате, передает Bloomberg.

«Президент Франции Эммануэль Макрон назвал оставшийся импорт энергоносителей Европейским союзом из России “очень незначительным”, пытаясь оспорить призывы Дональда Трампа к блоку снизить зависимость», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что таким способом Макрон хотел оправдаться перед хозяином Белого дома. Он заявил, что импорт нефти и газа из РФ сократился на 80%.

Трамп в последнее время неоднократно настаивал на том, чтобы Европа полностью отказалась от российских энергоносителей. Он также заявил, что постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер добьется от союзников США из ЕС прекращения закупок российских энергоресурсов.

