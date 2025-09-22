Макрон поспорил с Трампом на российскую нефть

Французский лидер Эммануэль Макрон оспорил позицию президента США Дональда Трампа о судьбе российских энергоносителей для Европы. Глава Пятой Республики сделал это в заочном формате, передает Bloomberg.
«Президент Франции Эммануэль Макрон назвал оставшийся импорт энергоносителей Европейским союзом из России “очень незначительным”, пытаясь оспорить призывы Дональда Трампа к блоку снизить зависимость», — говорится в публикации.
Агентство отмечает, что таким способом Макрон хотел оправдаться перед хозяином Белого дома. Он заявил, что импорт нефти и газа из РФ сократился на 80%.
