«Все больше людей хотят правды»: Дмитриев заявил о переломном моменте в жизни США

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что люди начинают осознавать недостоверность утверждений бывшего американского президента Джо Байдена. Об этом он написал в социальной сети Х на фоне прощания с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком.