Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что люди начинают осознавать недостоверность утверждений бывшего американского президента Джо Байдена. Об этом он написал в социальной сети Х на фоне прощания с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком.
«Всё больше людей стремятся к правде, миру, безопасности и процветанию, а не глобалистской лжи», — отметил Дмитриев.
Накануне глава РФПИ напомнил о пророссийской позиции убитого Чарли Кирка. Он также прикрепил к своему сообщению видео, где активист призывал поддерживать мир и утверждал, что Россия неизбежно захватит Восточную Украину.
Напомним, 10 сентября в США был убит известный ведущий подкастов и политический активист Чарли Кирк. В сторонника Дональда Трампа стрелял снайпер прямо во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли.