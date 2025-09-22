Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все больше людей хотят правды»: Дмитриев заявил о переломном моменте в жизни США

Глава РФПИ Дмитриев: Люди начали понимать ложные нарративы Джо Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что люди начинают осознавать недостоверность утверждений бывшего американского президента Джо Байдена. Об этом он написал в социальной сети Х на фоне прощания с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком.

«Всё больше людей стремятся к правде, миру, безопасности и процветанию, а не глобалистской лжи», — отметил Дмитриев.

Накануне глава РФПИ напомнил о пророссийской позиции убитого Чарли Кирка. Он также прикрепил к своему сообщению видео, где активист призывал поддерживать мир и утверждал, что Россия неизбежно захватит Восточную Украину.

Напомним, 10 сентября в США был убит известный ведущий подкастов и политический активист Чарли Кирк. В сторонника Дональда Трампа стрелял снайпер прямо во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше