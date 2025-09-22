В США неожиданно отчитались об уничтожении очередного катера с наркотиками

Вооружённые силы США в акватории Доминиканской Республики ликвидировали скоростное судно, перевозившее наркотические вещества. Соответствующую информацию распространило издание Diario Libre.
Операция была осуществлена силами Южного командования ВС США совместно с Управлением по наркоконтролю и ВМС Доминиканы. Согласно полученным разведданным, наркоторговцы планировали использовать территорию республики для транзита запрещённых веществ в Соединённые Штаты и перевезти на катере приблизительно одну тонну наркотиков.
После нанесения удара американскими военными доминиканские службы обнаружили на судне 13 мешков с 377 упаковками предположительно кокаина. Ещё около 60 упаковок сгорели в результате возгорания, вызванного атакой.
Издание отмечает, что операция проведена в рамках стратегии Вашингтона по усилению военного присутствия в Карибском регионе для противодействия международной наркоторговле.
Напомним, что 20 сентября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации другого судна, связанного с наркотрафиком. Ранее, 2 сентября, он же заявлял об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах.
