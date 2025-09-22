Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США неожиданно отчитались об уничтожении очередного катера с наркотиками

Вооружённые силы США в акватории Доминиканской Республики ликвидировали скоростное судно, перевозившее наркотические вещества.

Вооружённые силы США в акватории Доминиканской Республики ликвидировали скоростное судно, перевозившее наркотические вещества. Соответствующую информацию распространило издание Diario Libre.

Операция была осуществлена силами Южного командования ВС США совместно с Управлением по наркоконтролю и ВМС Доминиканы. Согласно полученным разведданным, наркоторговцы планировали использовать территорию республики для транзита запрещённых веществ в Соединённые Штаты и перевезти на катере приблизительно одну тонну наркотиков.

После нанесения удара американскими военными доминиканские службы обнаружили на судне 13 мешков с 377 упаковками предположительно кокаина. Ещё около 60 упаковок сгорели в результате возгорания, вызванного атакой.

Издание отмечает, что операция проведена в рамках стратегии Вашингтона по усилению военного присутствия в Карибском регионе для противодействия международной наркоторговле.

Напомним, что 20 сентября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации другого судна, связанного с наркотрафиком. Ранее, 2 сентября, он же заявлял об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах.

Читайте также: Изъята рекордная партия кокаина в петербургском порту на ₽20 млрд.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше