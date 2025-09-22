Экс-премьер Молдавии обвинил ЦИК в нарушении конституции

«Сейчас власти изобрели новый фильтр: чиновники из ЦИК сами решают, “разрешить или не разрешить” партии участвовать в выборах. Но конституция четко говорит: каждый гражданин имеет право выбирать и быть избранным. Никто, кроме суда, не может лишить этого права. Власть же создала искусственные барьеры: аттестации, экзамены, зачеты — миллион проблем. Да, давление огромное. Говорят о возможных арестах лидеров оппозиции, в том числе меня и моих коллег. Все это часть кампании запугивания», — отметил Тарлев.