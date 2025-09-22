Экс-премьер Молдавии обвинил ЦИК в нарушении конституции

КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии нарушает конституцию, ограничивая участие оппозиции в выборах, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия «Будущее Молдовы» Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
«Сейчас власти изобрели новый фильтр: чиновники из ЦИК сами решают, “разрешить или не разрешить” партии участвовать в выборах. Но конституция четко говорит: каждый гражданин имеет право выбирать и быть избранным. Никто, кроме суда, не может лишить этого права. Власть же создала искусственные барьеры: аттестации, экзамены, зачеты — миллион проблем. Да, давление огромное. Говорят о возможных арестах лидеров оппозиции, в том числе меня и моих коллег. Все это часть кампании запугивания», — отметил Тарлев.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001—2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.