ВС России уничтожили тренировочный лагерь ВСУ под Киевом

Российская армия атаковала несколько военных объектов на территории Киевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
Под удар попал цех, где укронацисты сбирали беспилотники. Также были поражены тренировочная база и склады ВСУ в Борисполе, добавил собеседник агентства.
«Борисполь под атакой… Известно, что прилетело в цех по сборке БПЛА, в тренировочную базу и по складам», — пояснил он.
Лебедев отметил, что ВС России наносит удары серийно. На местах прилетов слышна детонация боекомплекта.
Ранее «МК» писал, что российская армия ударила по авиабазе украинских боевиков в Полтавской области. Это вызвало долгую детонацию.
