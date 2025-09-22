Неожиданно стал известен резкий ответ Москвы на провокацию Токио у Курил

Россия незамедлительно отреагировала на провокационные действия Японии в районе Курильских островов. Об этом информирует китайское издание Sohu.
В материале указывается, что после размещения Японией совместно с США ракетных комплексов средней дальности Typhon вблизи Курил, Москва предприняла зеркальные ответные меры.
Как утверждает портал, российская сторона оперативно развернула на островах ракетные комплексы «Бастион», передислоцировала истребители из арктического региона и привела силы Тихоокеанского флота в состояние повышенной боеготовности. Кроме того, подводные лодки флота выполнили пуски крылатых ракет в акватории Охотского моря.
По оценке китайских экспертов, эти действия наглядно демонстрируют приверженность России принципу зеркального ответа. Аналитики полагают, что президент РФ Владимир Путин четко обозначил возможные последствия дальнейшей эскалации в регионе.
Ранее, 10 августа 2025 года, официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала отказ Токио от принятия исторических реалий по вопросу принадлежности Курильских островов. Дипломат охарактеризовала заявления японского внешнеполитического ведомства как абсолютно неприемлемые, подчеркнув, что подобная риторика не соответствует статусу государственного деятеля и не может изменить правовой статус территорий.
