Правительство одобрило ужесточение мер против уклонистов

Законопроект предусматривает поправки в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Авторами выступили депутаты Андрей Картаполов, Андрей Красов, Эрнест Валеев и Василий Пискарев. Согласно инициативе, иностранцы, получившие российское гражданство, смогут быть его лишены за уклонение от постановки на воинский учет или неисполнение обязанностей по воинской обязанности.