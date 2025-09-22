Ричмонд
Правительство одобрило ужесточение мер против уклонистов

Правительство поддержало инициативу о лишении гражданства уклонистов.

Правительство России поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в отзыве, который цитирует ТАСС. В правительстве указали на необходимость доработки отдельных положений, чтобы соблюсти требования законодательства.

Законопроект предусматривает поправки в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Авторами выступили депутаты Андрей Картаполов, Андрей Красов, Эрнест Валеев и Василий Пискарев. Согласно инициативе, иностранцы, получившие российское гражданство, смогут быть его лишены за уклонение от постановки на воинский учет или неисполнение обязанностей по воинской обязанности.

