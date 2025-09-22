Дональд Трамп: США скорбят и находятся в шоке из-за убийства Кирка

Соединенные Штаты переживают глубокую скорбь в связи с убийством известного консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом заявил президент Дональд Трамп, его цитируют РИА Новости.
«Мы сейчас находимся в состоянии глубокого горя, потрясения и печали», — отметил он.
Американский лидер подчеркнул, что США потеряли одного из самых умных людей своего времени.
«Он был гигантом своего поколения, преданным мужем, отцом, христианином и патриотом. Чарли Кирка убил радикализированный и хладнокровный убийца», — добавил глава Белого дома.
Напомним, что Чарли Кирк погиб 10 сентября во время выступления. Обвиняемый в убийстве, 22-летний Тайлер Робинсон, находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам. Известно, что он отказался сотрудничать со следствием.
Трамп заявил, что видел в погибшем активисте яркую личность с большим будущим и вероятного президента США.