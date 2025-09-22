Дональд Трамп: США скорбят и находятся в шоке из-за убийства Кирка

Напомним, что Чарли Кирк погиб 10 сентября во время выступления. Обвиняемый в убийстве, 22-летний Тайлер Робинсон, находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам. Известно, что он отказался сотрудничать со следствием.